ССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ
Силы специальных операций объясняют, что 10 декабря вражеские диверсанты предприняли попытку зайти на территорию Сумщины, но были уничтожены, в то же время пропаганда РФ подала это как "прорыв" границы.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Вражеская пропаганда снова пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о "прорыве через границу на Сумщине и захвате пограничного села". На самом деле это была попытка работы вражеской ДРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили операторы Сил специальных операций ВСУ".
Детали: Отмечается, что операторы ССО обнаружили группу вражеских диверсантов и отследили их маршрут. Впоследствии спецназовцы ликвидировали часть диверсантов точными сбросами с дронов и устроили на них засаду.
Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. В то же время в ССО уверяют, что их операторы догнали и ликвидировали диверсантов.
Предыстория:
- 10 декабря аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты захватили около 2 км территории Сумской области вблизи села Александрия, а также часть Курской области в направлении Суджи.
- В Государственной пограничной службе Украины заверили, что захода россиян на Сумщину не фиксировали. Позже спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что в этот день прорывов границы ни на одном из участков не было.
- Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх заверил, что никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая.
- Сумская область остается одним из приграничных регионов, где активнее всего пытаются действовать воржеские ДРГ.