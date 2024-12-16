ССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ

Силы специальных операций объясняют, что 10 декабря вражеские диверсанты предприняли попытку зайти на территорию Сумщины, но были уничтожены, в то же время пропаганда РФ подала это как "прорыв" границы.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Вражеская пропаганда снова пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о "прорыве через границу на Сумщине и захвате пограничного села". На самом деле это была попытка работы вражеской ДРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили операторы Сил специальных операций ВСУ".

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Детали: Отмечается, что операторы ССО обнаружили группу вражеских диверсантов и отследили их маршрут. Впоследствии спецназовцы ликвидировали часть диверсантов точными сбросами с дронов и устроили на них засаду.

Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. В то же время в ССО уверяют, что их операторы догнали и ликвидировали диверсантов.

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