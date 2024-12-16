Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 декабря 2024, 13:14
ССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ
скриншот

Силы специальных операций объясняют, что 10 декабря вражеские диверсанты предприняли попытку зайти на территорию Сумщины, но были уничтожены, в то же время пропаганда РФ подала это как "прорыв" границы.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Вражеская пропаганда снова пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о "прорыве через границу на Сумщине и захвате пограничного села". На самом деле это была попытка работы вражеской ДРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили операторы Сил специальных операций ВСУ".

Реклама:

Детали: Отмечается, что операторы ССО обнаружили группу вражеских диверсантов и отследили их маршрут. Впоследствии спецназовцы ликвидировали часть диверсантов точными сбросами с дронов и устроили на них засаду.

Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. В то же время в ССО уверяют, что их операторы догнали и ликвидировали диверсантов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 10 декабря аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты захватили около 2 км территории Сумской области вблизи села Александрия, а также часть Курской области в направлении Суджи.
  • В Государственной пограничной службе Украины заверили, что захода россиян на Сумщину не фиксировали. Позже спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что в этот день прорывов границы ни на одном из участков не было.
  • Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх заверил, что никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая.
  • Сумская область остается одним из приграничных регионов, где активнее всего пытаются действовать воржеские ДРГ.

Сумская областьССОдиверсантывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ростовской области РФ сообщили об атаке беспилотников на Миллерово

Суд оставил Романа Гринкевича под стражей до 21 января и уменьшил сумму залога

"Укрэнерго" отменила экстренные отключения света

Зеленский присвоил дипломатический ранг руководительнице аппарата ОП

Зеленский: Потери армии КНДР на Курщине превышают 3 тысячи человек

В Братиславе вышли на протест "Хватит России" из-за визита Фицо к Путину

Все новости...
Сумская область
Сумщина: в результате попадания БПЛА ранен человек
Россияне атаковали семь общин Сумщины, около 180 взрывов за сутки
Оккупанты 42 раза обстреляли Сумскую область, повредили машины и дом
Последние новости
23:46
Главы МИД и Минобороны сохранили должности в новом правительстве Франции
23:32
С начала суток на фронте произошло 235 боевых столкновений - Генштаб
22:49
видеоВ Ростовской области РФ сообщили об атаке беспилотников на Миллерово
22:28
Акции Торонто снижаются на фоне постоянных опасений относительно экономического роста
22:24
Зеленский поручил МИД установить контакты с новой властью Сирии
22:15
киберспортNAVI сохранили место в тройке лучших команд мира по Counter-Strike 2
22:12
Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине
22:02
Скандал с профессором КНУ: Лубинец требует провести служебное расследование
21:58
Defence Express: Одна из деталей "Орешника" изготовлена еще в 2017 году
21:56
БоксЭкс-чемпион мира раскритиковал Дюбуа за выход на ринг после боя Усик – Фьюри
Все новости...
Реклама:
Реклама: