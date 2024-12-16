Перед голосуванням за вотум недовіри Шольц знову відмовив Україні в ракетах Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі вкотре відмовив Україні в передачі крилатих ракет Taurus і заявив, що Німеччина не братиме прямої участі у війні, поки він керує урядом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Канцлер заявив про непохитну підтримку України з боку Німеччини. За його словами, Німеччина є найбільшим донором допомоги для України у Європі.

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"Я хочу, щоб так було і надалі", – сказав Шольц.

Водночас Шольц заявив: він проти поставок німецьких крилатих ракет в Україну і не хоче, щоб німецькі солдати воювали в Україні.

"Не зі мною на посаді федерального канцлера", – заявив Шольц.

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Як відомо, в понеділок Бундестаг голосує щодо недовіри уряду Шольца, що має відкрити шлях до дострокових виборів, призначених на 23 лютого.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.