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Перед голосованием за вотум недоверия Шольц снова отказал Украине в ракетах Taurus

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 15:58
Перед голосованием за вотум недоверия Шольц снова отказал Украине в ракетах Taurus
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге в очередной раз отказал Украине в передаче крылатых ракет Taurus и заявил, что Германия не будет принимать прямого участия в войне, пока он руководит правительством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Канцлер заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии. По его словам, Германия является крупнейшим донором помощи для Украины в Европе.

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"Я хочу, чтобы так было и в дальнейшем", – сказал Шольц.

В то же время Шольц заявил: он против поставок немецких крылатых ракет в Украину и не хочет, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине.

"Не при мне на посту федерального канцлера", – заявил Шольц.

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Как известно, в понедельник Бундестаг голосует по недоверию правительству Шольца, что должно открыть путь к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.

ГерманияШольцTaurusУкраина
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