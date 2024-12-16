У Пентагоні підтвердили перші втрати військ КНДР у боях проти України

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер підтвердив, що північнокорейські війська вперше вступили в бій на боці Росії в Курській області, де, за оцінками США, зазнали втрат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: На брифінгу Райдер підтвердив, що оцінки США вказують на участь солдатів КНДР у боях на Курщині минулого тижня.

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"У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими", – додав представник Міноборони США, зазначивши, що подальших подробиць у нього немає.

Напередодні українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, північнокорейські підрозділи втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими.

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Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Раніше з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети.