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В Пентагоне подтвердили первые потери войск КНДР в боях против Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 20:50
В Пентагоне подтвердили первые потери войск КНДР в боях против Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер подтвердил, что северокорейские войска впервые вступили в бой на стороне России в Курской области, где, по оценкам США, понесли потери.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: На брифинге Райдер подтвердил, что оценки США указывают на участие солдат КНДР в боях в Курской области на прошлой неделе.

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"У нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", – добавил представитель Минобороны США, отметив, что дальнейших подробностей у него нет.

Накануне украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейские подразделения потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными.

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Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Ранее появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.

КНДРРосcияКурская область потери в войне
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