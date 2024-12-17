У Міноборони заявили, що не отримували повідомлень про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що Міноборони не отримувало повідомлень щодо випадків знущань з військових 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
Джерело: Лазуткін в коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Ми не можемо говорити, що це явище масове, але це явище однозначно ганебне, яке суперечить основним принципам розбудови сучасного українського війська. Українське військо – це понад мільйон військовослужбовців. Випадки трапляються різні. Інформації щодо цих випадків у нас не було".
Деталі: Міністр оборони Рустем Умєров після розслідування "Української правди" щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді ЗСУ заявив, що за його наказом головна інспекція Міноборони займеться перевіркою цих фактів.
Нагадаємо: Керівництво 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – з них вимагали гроші, били, погрожували кинути "на м’ясо". Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.
Знати більше: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади
Передісторія:
- Вже кілька років президент Володимир Зеленський анонсує створення інституту військового омбудсмена в Україні, щоб бійці могли дзвонити і скаржитися на знущання, тортури несправедливе поводження.
- 19 листопада 2024 року Зеленський заявив, що доручив Міністерству оборони України та військовому командуванню обрати й призначити військового омбудсмена найближчим часом.
- 1 листопада 2024 року президент нагородив командира 211-ої понтонно-мостової бригади орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".
- Під час урочистих заходів у День ЗСУ Володимир Зеленський особисто вручив Побережнюку бойовий прапор.
- Після оприлюднення розслідування головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.