В Минобороны заявили, что не получали сообщений об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

Источник: Лазуткин в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы не можем говорить, что это явление массовое, но это явление однозначно позорное, которое противоречит основным принципам развития современного украинского войска. Украинское войско - это более миллиона военнослужащих. Случаи случаются разные. Информации об этих случаях у нас не было".

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Детали: Министр обороны Рустем Умеров после расследования "Украинской правды" о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ заявил, что по его приказу главная инспекция Минобороны займется проверкой этих фактов.

Напомним: Руководство 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ издевалось над солдатами – с них требовали деньги, били, угрожали бросить "на мясо". Один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и физически издевались.

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