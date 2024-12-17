В Минобороны заявили, что не получали сообщений об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
Источник: Лазуткин в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "Мы не можем говорить, что это явление массовое, но это явление однозначно позорное, которое противоречит основным принципам развития современного украинского войска. Украинское войско - это более миллиона военнослужащих. Случаи случаются разные. Информации об этих случаях у нас не было".
Детали: Министр обороны Рустем Умеров после расследования "Украинской правды" о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ заявил, что по его приказу главная инспекция Минобороны займется проверкой этих фактов.
Напомним: Руководство 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ издевалось над солдатами – с них требовали деньги, били, угрожали бросить "на мясо". Один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и физически издевались.
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Предыстория:
- Уже несколько лет президент Владимир Зеленский анонсирует создание института военного омбудсмена в Украине, чтобы бойцы могли звонить и жаловаться на издевательства, пытки и несправедливое обращение.
- 19 ноября 2024 года Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны Украины и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена в ближайшее время.
- 1 ноября 2024 года президент наградил командира 211-й понтонно-мостовой бригады орденом Богдана Хмельницкого III степени - "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".
- Во время торжественных мероприятий в День ВСУ Владимир Зеленский лично вручил Побережнюку боевое знамя.
- После обнародования расследования главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.