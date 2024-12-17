Росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів – DeepState
Вівторок, 17 грудня 2024, 02:45
У ніч проти 17 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Джерело: DeepState
Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському. Росіяни також просунулися біля Кругленького Курської області Росії.
Реклама:
Передісторія:
- Генштаб ЗСУ 15 грудня заявив про активні штурмові дії росіяни на південно-східній околиці Курахового на Донеччині, намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в місті, а також намагаються інфільтрувати ДРГ.
- Увечері 14 грудня ресурс DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Зокрема, на поширеному окупантами відео видно російський прапор на приміщенні міської ради Курахового.
- 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується.
- Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.