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Росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 02:45
Росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів – DeepState
мапа: DeepState

У ніч проти 17 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області. 

Джерело: DeepState

Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському. Росіяни також просунулися біля Кругленького Курської області Росії.

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Передісторія:

  • Генштаб ЗСУ 15 грудня заявив про активні штурмові дії росіяни на південно-східній околиці Курахового на Донеччині, намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в місті, а також намагаються інфільтрувати ДРГ.
  • Увечері 14 грудня ресурс DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Зокрема, на поширеному окупантами відео видно російський прапор на приміщенні міської ради Курахового.
  • 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується. 
  • Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

окупаціяДонецька областьКурська область війна
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