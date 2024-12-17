Росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів – DeepState

У ніч проти 17 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському. Росіяни також просунулися біля Кругленького Курської області Росії.

Реклама:

Передісторія: