Россияне оккупировали Анновку на Донетчине и продвинулись возле 9 населенных пунктов – DeepState
Вторник, 17 декабря 2024, 02:45
В ночь на 17 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском. Россияне также продвинулись возле Кругленького Курской области России.
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Предыстория:
- Генштаб ВСУ 15 декабря заявил об активных штурмовых действиях россияне на юго-восточной окраине Курахово в Донецкой области, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в городе, а также пытаются инфильтрировать ДРГ.
- Вечером 14 декабря ресурс DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. В частности, на распространенном оккупантами видео видно российский флаг на здании городского совета Курахово.
- 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.
- Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.