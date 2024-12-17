Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали Анновку на Донетчине и продвинулись возле 9 населенных пунктов – DeepState

Иван ДьяконовВторник, 17 декабря 2024, 02:45
Россияне оккупировали Анновку на Донетчине и продвинулись возле 9 населенных пунктов – DeepState
карта: DeepState

В ночь на 17 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области. 

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском. Россияне также продвинулись возле Кругленького Курской области России.

Реклама:

Предыстория:

  • Генштаб ВСУ 15 декабря заявил об активных штурмовых действиях россияне на юго-восточной окраине Курахово в Донецкой области, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в городе, а также пытаются инфильтрировать ДРГ.
  • Вечером 14 декабря ресурс DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. В частности, на распространенном оккупантами видео видно российский флаг на здании городского совета Курахово.
  • 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается. 
  • Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

оккупацияДонецкая областьКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
оккупация
ВСУ потеснили россиян из Колесниковки на Харьковщине – DeepState
Медведев помечтал о появлении "новых регионов в составе России"
Astra: В России два автобуса с военными влетели друг в друга – есть погибшие
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: