Россияне оккупировали Анновку на Донетчине и продвинулись возле 9 населенных пунктов – DeepState

В ночь на 17 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском. Россияне также продвинулись возле Кругленького Курской области России.

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