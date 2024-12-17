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Південна Корея ввела санкції проти КНДР і Росії за військове співробітництво

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 грудня 2024, 09:49
Південна Корея ввела санкції проти КНДР і Росії за військове співробітництво
Фото: Getty Images

Південна Корея ввела санкції проти 11 фізосіб і 15 організацій, причетних до військового співробітництва РФ і КНДР, фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм, а також до незаконної закупівлі Пхеньяном підсанкційних товарів.

Джерело: повідомлення МЗС Південної Кореї, DW

Деталі: Повідомляється, що обмеження щодо фізичних осіб та організацій почнуть діяти з 19 грудня.

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У санкційний список потрапили генерали Корейської народної армії (КНА) Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопоставлений офіцер КНА - Лі Бон Чхун.

Обмеження також запроваджено проти кількох бізнесменів і очолюваних ними компаній, наприклад, Роман Алар і його ТОВ "Парсек", які, як стверджується, постачали до Північної Кореї ключові ракетні матеріали і технології.

Загалом у списку санкцій зазначено як російські 7 фізичних осіб і 13 організацій, зокрема, кілька банків. Для проведення фінансових або валютних операцій з ними тепер потрібен дозвіл Сеула.

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У МЗС Південної Кореї підкреслили, що санкції вводять у зв'язку з опублікованою 16 грудня заявою міністрів закордонних справ західних країн із засудженням військового співробітництва Росії та КНДР.

Що було раніше:

  • Перед цим Міністерство фінансів США внесло до чорного списку дев'ять фізичних та сім юридичних осіб, які надавали фінансову та військову підтримку Північній Кореї та були причетні до військової підтримки Росії.
  • Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.
  • За повідомленням українських джерел, війська Північної Кореї вже зазнали перших втрат у боях у Курській області.

Південна КореясанкціїКНДРРосія
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