Південна Корея ввела санкції проти КНДР і Росії за військове співробітництво

Південна Корея ввела санкції проти 11 фізосіб і 15 організацій, причетних до військового співробітництва РФ і КНДР, фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм, а також до незаконної закупівлі Пхеньяном підсанкційних товарів.

Джерело: повідомлення МЗС Південної Кореї, DW

Деталі: Повідомляється, що обмеження щодо фізичних осіб та організацій почнуть діяти з 19 грудня.

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У санкційний список потрапили генерали Корейської народної армії (КНА) Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопоставлений офіцер КНА - Лі Бон Чхун.

Обмеження також запроваджено проти кількох бізнесменів і очолюваних ними компаній, наприклад, Роман Алар і його ТОВ "Парсек", які, як стверджується, постачали до Північної Кореї ключові ракетні матеріали і технології.

Загалом у списку санкцій зазначено як російські 7 фізичних осіб і 13 організацій, зокрема, кілька банків. Для проведення фінансових або валютних операцій з ними тепер потрібен дозвіл Сеула.

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У МЗС Південної Кореї підкреслили, що санкції вводять у зв'язку з опублікованою 16 грудня заявою міністрів закордонних справ західних країн із засудженням військового співробітництва Росії та КНДР.

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