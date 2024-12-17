Південна Корея ввела санкції проти КНДР і Росії за військове співробітництво
Південна Корея ввела санкції проти 11 фізосіб і 15 організацій, причетних до військового співробітництва РФ і КНДР, фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм, а також до незаконної закупівлі Пхеньяном підсанкційних товарів.
Джерело: повідомлення МЗС Південної Кореї, DW
Деталі: Повідомляється, що обмеження щодо фізичних осіб та організацій почнуть діяти з 19 грудня.
У санкційний список потрапили генерали Корейської народної армії (КНА) Кім Йон Бок і Сін Гім Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин і ще один високопоставлений офіцер КНА - Лі Бон Чхун.
Обмеження також запроваджено проти кількох бізнесменів і очолюваних ними компаній, наприклад, Роман Алар і його ТОВ "Парсек", які, як стверджується, постачали до Північної Кореї ключові ракетні матеріали і технології.
Загалом у списку санкцій зазначено як російські 7 фізичних осіб і 13 організацій, зокрема, кілька банків. Для проведення фінансових або валютних операцій з ними тепер потрібен дозвіл Сеула.
У МЗС Південної Кореї підкреслили, що санкції вводять у зв'язку з опублікованою 16 грудня заявою міністрів закордонних справ західних країн із засудженням військового співробітництва Росії та КНДР.
Що було раніше:
- Перед цим Міністерство фінансів США внесло до чорного списку дев'ять фізичних та сім юридичних осіб, які надавали фінансову та військову підтримку Північній Кореї та були причетні до військової підтримки Росії.
- Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.
- За повідомленням українських джерел, війська Північної Кореї вже зазнали перших втрат у боях у Курській області.