Южная Корея ввела санкции против КНДР и России за военное сотрудничество

Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций, причастных к военному сотрудничеству РФ и КНДР, финансированию северокорейских ядерной и ракетной программ, а также к незаконной закупке Пхеньяном подсанкционных товаров.

Источник: сообщение МИД Южной Кореи, DW

Детали: Сообщается, что ограничения в отношении физических лиц и организаций начнут действовать с 19 декабря.

Реклама:

В санкционный список попали генералы Корейской народной армии (КНА) Ким Йон Бок и Син Гим Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный офицер КНА - Ли Бон Чхун.

Ограничения также введены против нескольких бизнесменов и возглавляемых ими компаний, например, Роман Алар и его ООО "Парсек", которые, как утверждается, поставляли в Северную Корею ключевые ракетные материалы и технологии.

Всего в санкционном списке указаны как российские 7 физических лиц и 13 организаций, в том числе несколько банков. Для проведения финансовых или валютных операций с ними теперь требуется разрешение Сеула.

РЕКЛАМА:

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что санкции вводят в связи с опубликованным 16 декабря заявлением министров иностранных дел западных стран с осуждением военного сотрудничества России и КНДР.

Что предшествовало: