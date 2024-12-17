Южная Корея ввела санкции против КНДР и России за военное сотрудничество
Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций, причастных к военному сотрудничеству РФ и КНДР, финансированию северокорейских ядерной и ракетной программ, а также к незаконной закупке Пхеньяном подсанкционных товаров.
Источник: сообщение МИД Южной Кореи, DW
Детали: Сообщается, что ограничения в отношении физических лиц и организаций начнут действовать с 19 декабря.
В санкционный список попали генералы Корейской народной армии (КНА) Ким Йон Бок и Син Гим Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный офицер КНА - Ли Бон Чхун.
Ограничения также введены против нескольких бизнесменов и возглавляемых ими компаний, например, Роман Алар и его ООО "Парсек", которые, как утверждается, поставляли в Северную Корею ключевые ракетные материалы и технологии.
Всего в санкционном списке указаны как российские 7 физических лиц и 13 организаций, в том числе несколько банков. Для проведения финансовых или валютных операций с ними теперь требуется разрешение Сеула.
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что санкции вводят в связи с опубликованным 16 декабря заявлением министров иностранных дел западных стран с осуждением военного сотрудничества России и КНДР.
Что предшествовало:
- Перед этим Министерство финансов США внесло в черный список девять физических и семь юридических лиц, которые оказывали финансовую и военную поддержку Северной Корее и были причастны к военной поддержке России.
- В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.
- По сообщению украинских источников, войска Северной Кореи уже понесли первые потери в боях в Курской области.