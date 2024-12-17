Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Южная Корея ввела санкции против КНДР и России за военное сотрудничество

Станислав ПогориловВторник, 17 декабря 2024, 09:49
Южная Корея ввела санкции против КНДР и России за военное сотрудничество
Фото: Getty Images

Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций, причастных к военному сотрудничеству РФ и КНДР, финансированию северокорейских ядерной и ракетной программ, а также к незаконной закупке Пхеньяном подсанкционных товаров.

Источник: сообщение МИД Южной Кореи, DW

Детали: Сообщается, что ограничения в отношении физических лиц и организаций начнут действовать с 19 декабря.

Реклама:

В санкционный список попали генералы Корейской народной армии (КНА) Ким Йон Бок и Син Гим Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный офицер КНА - Ли Бон Чхун.

Ограничения также введены против нескольких бизнесменов и возглавляемых ими компаний, например, Роман Алар и его ООО "Парсек", которые, как утверждается, поставляли в Северную Корею ключевые ракетные материалы и технологии.

Всего в санкционном списке указаны как российские 7 физических лиц и 13 организаций, в том числе несколько банков. Для проведения финансовых или валютных операций с ними теперь требуется разрешение Сеула.

РЕКЛАМА:

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что санкции вводят в связи с опубликованным 16 декабря заявлением министров иностранных дел западных стран с осуждением военного сотрудничества России и КНДР.

Что предшествовало:

  • Перед этим Министерство финансов США внесло в черный список девять физических и семь юридических лиц, которые оказывали финансовую и военную поддержку Северной Корее и были причастны к военной поддержке России.
  • В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.
  • По сообщению украинских источников, войска Северной Кореи уже понесли первые потери в боях в Курской области.

Южная КореясанкцииКНДРРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Южная Корея
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
Уроки войны: как пойти по пути Южной Кореи и не стать Северной
Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО – Yonhap
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: