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За ликвидацией генерала химических войск РФ стоит СБУ – источник

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 10:09
За ликвидацией генерала химических войск РФ стоит СБУ – источник
фото из российских пабликов

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным нашего собеседника, оба погибли.

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Прямая речь: "Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных".

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Детали: 17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. 

Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.  Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом

Следственный комитет России квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ  ВС РФ Кириллова, а также его помощника.

Как пишет паблик Baza со ссылкой на источники, следователи, занимающиеся этим делом возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, оказавшихся на месте взрыва первыми. Место у подъезда долгое время было не огорожено, вокруг ходили прохожие и жильцы ЖК "Среда", самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на виду и его фотографировали зеваки.

Накануне СБУ заочно сообщила Кириллову подозрение в военном преступлении. По приказу этого российского генерала с начала полномасштабной войны было зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов.

В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.

СБУРосcиявоенные преступлениявойна
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