За ликвидацией генерала химических войск РФ стоит СБУ – источник

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным нашего собеседника, оба погибли.

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У Москві пролунав вибух, внаслідок чого померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією – помічник). Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/nowO33pUge — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

Прямая речь: "Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных".

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Детали: 17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд. Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом

Следственный комитет России квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова, а также его помощника.

Как пишет паблик Baza со ссылкой на источники, следователи, занимающиеся этим делом возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, оказавшихся на месте взрыва первыми. Место у подъезда долгое время было не огорожено, вокруг ходили прохожие и жильцы ЖК "Среда", самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на виду и его фотографировали зеваки.

Накануне СБУ заочно сообщила Кириллову подозрение в военном преступлении. По приказу этого российского генерала с начала полномасштабной войны было зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов.

В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.