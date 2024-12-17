Дроновая атака РФ 17 декабря: в Киеве обломки упали в четырех районах
Вторник, 17 декабря 2024, 10:50
В результате атаки российских беспилотников 17 декабря в Киеве зафиксировали падение обломков в четырех районах.
Источник: глава КГВА Сергей Попко в Telegram
Детали: В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. Также обнаружены обломки на территории больницы.
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В Печерском - осколок повредил окно в жилом доме.
В Днепровском - обломки повредили остекление окон в жилом доме.
Информации о пострадавших не поступало.
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Обновлено: Позже Попко сообщил об обнаружении осколка еще в одном районе столицы - Голосеевском - во дворе жилого дома.
Что предшествовало: В 9:47 в столице объявили воздушную тревогу из-за российских ударных дронов. Работала противовоздушная оборона. В 10:03 сообщили об отбое угрозы для Киева.