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Дроновая атака РФ 17 декабря: в Киеве обломки упали в четырех районах

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 10:50
Дроновая атака РФ 17 декабря: в Киеве обломки упали в четырех районах
иллюстративное фото ГСЧС

В результате атаки российских беспилотников 17 декабря в Киеве зафиксировали падение обломков в четырех районах.

Источник: глава КГВА Сергей Попко в Telegram

Детали: В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. Также обнаружены обломки на территории больницы.

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В Печерском - осколок повредил окно в жилом доме.

В Днепровском - обломки повредили остекление окон в жилом доме.

Информации о пострадавших не поступало.

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Обновлено: Позже Попко сообщил об обнаружении осколка еще в одном районе столицы - Голосеевском - во дворе жилого дома.

Что предшествовало: В 9:47 в столице объявили воздушную тревогу из-за российских ударных дронов. Работала противовоздушная оборона. В 10:03 сообщили об отбое угрозы для Киева.

КиевПВО
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