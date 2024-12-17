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Бойко прийшов на допит в СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 11:12
Бойко прийшов на допит в СБУ
фото джерела УП

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко у вівторок 17 грудня прийшов на допит у Службу безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела, спецслужба викликала політика на допит щодо його останніх заяв.

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фото джерела УП

Передісторія:

  • Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні - очільник держави-агресора Володимир Путін та його режим.
  • Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила в свою чергу, що парламент може на погоджувальній раді розглянути заяви Бойка, які повторюють російську пропаганду.

БойкоСБУ
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