Бойко пришел на допрос в СБУ

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, спецслужба вызвала политика на допрос относительно его последних заявлений.

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