Бойко пришел на допрос в СБУ
Вторник, 17 декабря 2024, 11:12
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника, спецслужба вызвала политика на допрос относительно его последних заявлений.
Реклама:
Предыстория:
- Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
- Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила в свою очередь, что парламент может на согласительном совете рассмотреть заявления Бойко, которые повторяют российскую пропаганду.