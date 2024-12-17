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Бойко пришел на допрос в СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 11:12
Бойко пришел на допрос в СБУ
фото источника УП

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, спецслужба вызвала политика на допрос относительно его последних заявлений.

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Предыстория:

  • Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
  • Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
  • Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила в свою очередь, что парламент может на согласительном совете рассмотреть заявления Бойко, которые повторяют российскую пропаганду.

БойкоСБУ
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