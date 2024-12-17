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Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: ГБР расследует, НПУ объявила подозрение командиру

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 11:31
Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: ГБР расследует, НПУ объявила подозрение командиру
фото НПУ

Работники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру этой части Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением.

Источник: Государственное бюро расследований, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Уголовное производство относительно неуставных мер воздействия открыла 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны.

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Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в СМИ и социальных сетях об издевательствах над бойцами и т.д., отмечают в Бюро.

Дословно ГБР: "Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Попутно, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаях. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и позволит избежать подобных случаев в будущем".

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Детали: Кроме того, сообщается, что Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

17 декабря командиру воинской части Олегу Побережнюку сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.

Установлено, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в зонах боевых действий. Военных официально включили в приказ о командировке в Николаевскую область, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

 

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъята документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности, отмечают в ОГП.

Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады

Предыстория:

  • "Украинская правда" обнародовала расследование о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
  • Главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.
  • Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
  • Он отметил, что это явление однозначно позорное и противоречит основным принципам развития современного украинского войска, однако не является массовым.

Вооруженные силыармия
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