Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: ГБР расследует, НПУ объявила подозрение командиру

Работники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру этой части Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением.

Источник: Государственное бюро расследований, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Уголовное производство относительно неуставных мер воздействия открыла 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Реклама:

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в СМИ и социальных сетях об издевательствах над бойцами и т.д., отмечают в Бюро.

Дословно ГБР: "Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Попутно, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаях. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и позволит избежать подобных случаев в будущем".

РЕКЛАМА:

Детали: Кроме того, сообщается, что Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

17 декабря командиру воинской части Олегу Побережнюку сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.

Установлено, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в зонах боевых действий. Военных официально включили в приказ о командировке в Николаевскую область, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъята документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности, отмечают в ОГП.

Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады

Предыстория: