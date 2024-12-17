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Бойко пояснив, кого вважає радикалами, згадав Порошенка і заявив про вірність владі

Ірина БалачукВівторок, 17 грудня 2024, 13:44
Бойко пояснив, кого вважає радикалами, згадав Порошенка і заявив про вірність владі
Скриншо з Тik-Tok Бойка

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко заявив, що у своєму відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні говорив про п’ятого президента Петра Порошенка і парамілітарні групи.

Джерело: ВВС Україна, нардеп від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у Facebook

Деталі: Видання зазначає, що Бойко відповів на їхні питання письмово.

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На питання, чи не має він на увазі під словом "радикали" нинішню владну команду й особисто президента Володимира Зеленського, політик сказав, що це маячня.

Пряма мова Бойка: "Повна маячня. Я ж кажу, що кожен чує те, що хоче почути.

Давайте пригадаємо, що процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні по всій Україні".

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Деталі: Видання нагадує, що після Революції гідності у низці міст та сіл активісти зносили пам'ятники комуністичним діячам. Пізніше Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію, згідно з яким влада сама почала демонтувати пам'ятники комуністичним та радянським діячам, а також послідовно змінювати радянську топоніміку.

Крім того, у 2023 році ВР прийняла, а президент Зеленський підписав закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", згідно з яким в Україні стали демонтувати пам'ятники російським діячам та змінювати пов’язані з РФ назви міст та вулиць.

На запитання, чи не боїться Бойко – зокрема після засудження його заяв представниками влади – що його слова можуть викликати порушення стосовно нього кримінальної справи, нардеп наголосив, що його "заява якраз навпаки є закликом до всіх політиків припинити розколювати українське суспільство".

"Відповідальність за відсіч російській агресії повністю покладено на українську владу. Тому ми будемо і надалі її підтримувати. До речі і спікер, і голова Офісу кажуть саме про те ж саме.

Такий нечуваний розголос та резонанс якраз є свідченням того, що ми зачепили дуже болісну точку в суспільстві. Тому виявлення проблеми – це вже половина її рішення, а не підстава для кримінального переслідування", – сказав Бойко.

Він також запевнив, що його група депутатів "чітко визначила свою позицію ще у лютому 2022 року" – і полягає вона в тому, що "усі, хто з депутатів лишилися в Україні, мають працювати на її перемогу та підтримувати чинну владу".

"Ми можемо дискутувати з представниками провладної фракції у межах політичного процесу у парламенті. Але займатися політичним шантажем (не підтримувати законопроєкти під час голосування у ВР – ред.) в умовах війни, як роблять представники окремих фракцій в парламенті, – це не до нас. Ми лишаємось на державницьких позиціях", – підсумував Бойко.

На свіжі коментарі Бойка ВВС Україна відреагувала представниця фракції "Європейської солідарності" у ВР Вікторія Сюмар.

"Регочу вголос). Перед входом до СБУ Бойко присягнув владі і пояснив: у всьому винен хто? Правильно – Порошенко).…Невже можна аж настільки не мати яєць?.. які ж зручні "військовополонені"))", – прокоментувала Сюмар у Facebook.

Що передувало: Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.

17 грудня Бойко прийшов на допит в СБУ. 

Довідково: ОПЗЖ ("Опозиційна платформа – За життя") – заборонена в Україні проросійська політична партія, що діяла в 1999-2022 роках. Очільниками партії були Юрій Бойко, Вадим Рабінович, кум правителя РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та Сергій Льовочкін, членом партії був також Нестор Шуфрич. У 2022 році діяльність ОПЗЖ була заборонена.

Підозрюваного у державній зраді Медведчука СБУ затримала у 2022 році. Його позбавили українського громадянства, та згодом передали Росії в обмін на українських захисників Маріуполя, зокрема, бійців "Азова".

Шуфричу в 2023 році вручили підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою.

Як писав рух "Чесно", керівництво партії "Слуга народу" – Давид Арахамія та Олена Шуляк та ще майже 70 парламентарів відмовилися підписати звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, у якому пропонувалося винести на голосування ініціативу про позбавлення повноважень депутатів від ОПЗЖ. Противником цієї ініціативи також стала фракція "Батьківщина", практично в повному складі.

"Українська правда" писала, що, за замірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни нова умовна "Партія регіонів" досі може розгорнути діяльність на електоральному полі об'ємом у 20-30%.

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БойкоСБУЄвропейська солідарністьПорошенко
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