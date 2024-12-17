Бойко объяснил, кого считает радикалами, вспомнил Порошенко и заявил о верности власти

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, экс-министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко заявил, что в своем видео о "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине говорил о пятом президенте Петре Порошенко и парамилитарных группах.

Источник: ВВС Украина, нардеп от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook

Детали: Издание отмечает, что Бойко ответил на их вопросы письменно.

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На вопрос, не имеет ли он в виду под словом "радикалы" нынешнюю властную команду и лично президента Владимира Зеленского, политик сказал, что это бред.

Прямая речь Бойко: "Полный бред. Я же говорю, что каждый слышит то, что хочет услышать.

Давайте вспомним, что процессы сноса памятников и пересмотра гуманитарной политики начались во времена президентства Петра Порошенко. И он лично, и парамилитарные группы, появившиеся в украинских городах, начали эту политику борьбы с памятниками и травли граждан по языковому или религиозному признакам. Именно эти инициативы уличных активистов мы наблюдаем сегодня по всей Украине".

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Детали: Издание напоминает, что после Революции достоинства в ряде городов и сел активисты сносили памятники коммунистическим деятелям. Позже Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, согласно которому власть сама начала демонтировать памятники коммунистическим и советским деятелям, а также последовательно менять советскую топонимику.

Кроме того, в 2023 году ВР приняла, а президент Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", согласно которому в Украине стали демонтировать памятники российским деятелям и менять связанные с РФ названия городов и улиц.

На вопрос, не боится ли Бойко – в частности после осуждения его заявлений представителями власти – что его слова могут вызвать возбуждение в отношении него уголовного дела, нардеп отметил, что его "заявление как раз наоборот является призывом ко всем политикам прекратить раскалывать украинское общество".

"Ответственность за отпор российской агрессии полностью возложена на украинскую власть. Поэтому мы будем и в дальнейшем ее поддерживать. Кстати и спикер, и глава Офиса говорят именно о том же самом.

Такая неслыханная огласка и резонанс как раз является свидетельством того, что мы задели очень болезненную точку в обществе. Поэтому выявление проблемы – это уже половина ее решения, а не основание для уголовного преследования", – сказал Бойко.

Он также заверил, что его группа депутатов "четко определила свою позицию еще в феврале 2022 года" – и заключается она в том, что "все, кто из депутатов остались в Украине, должны работать на ее победу и поддерживать действующую власть".

"Мы можем дискутировать с представителями провластной фракции в рамках политического процесса в парламенте. Но заниматься политическим шантажом (не поддерживать законопроекты во время голосования в ВР – ред.) в условиях войны, как делают представители отдельных фракций в парламенте, – это не к нам. Мы остаемся на государственных позициях", – подытожил Бойко.

На свежие комментарии Бойко ВВС Украина отреагировала представитель фракции "Европейской солидарности" в ВР Виктория Сюмар.

"Смеюсь вслух). Перед входом в СБУ Бойко присягнул власти и объяснил: во всем виноват кто? Правильно – Порошенко)... Неужели можно настолько не иметь яиц?.. какие же удобные "военнопленные"))", – прокомментировала Сюмар в Facebook.

Что предшествовало: Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

Справка: ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – запрещенная в Украине пророссийская политическая партия, действовавшая в 1999-2022 годах. Руководителями партии были Юрий Бойко, Вадим Рабинович, кум правителя РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и Сергей Левочкин, членом партии был также Нестор Шуфрич. В 2022 году деятельность ОПЗЖ была запрещена.

Подозреваемого в государственной измене Медведчука СБУ задержала в 2022 году. Его лишили украинского гражданства, и впоследствии передали России в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности, бойцов "Азова".

Шуфричу в 2023 году вручили подозрение в государственной измене. Он находится под стражей.

Как писало движение "Чесно", руководство партии "Слуга народа" – Давид Арахамия и Елена Шуляк и еще почти 70 парламентариев отказались подписать обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором предлагалось вынести на голосование инициативу о лишении полномочий депутатов от ОПЗЖ. Противником этой инициативы также стала фракция "Батькивщина", практически в полном составе.

"Украинская правда" писала, что, по замерам социологов, после трех лет полномасштабной войны новая условная "Партия регионов" до сих пор может развернуть деятельность на электоральном поле объемом в 20-30%.

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