Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про множинне громадянство
Верховна Рада 17 грудня прийняла за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Рада підтримала за основу законопроект № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні".
Деталі: За його словами, "за" відповідне рішення проголосували 247 народних обранців.
"До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового конгресу Українців", - зазначив Железняк.
Також окремим голосуванням (150 голосів) депутати доручили запитати думку Конституційного суду щодо цього законопроєекту.
Що було раніше: У серпні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство.
У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.
Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.
Глава держави пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Окрім того, множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.