Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве

Верховная Рада 17 декабря приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада поддержала за основу законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине".

Реклама:

Детали: По его словам, "за" соответствующее решение проголосовали 247 народных избранников.

"Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного конгресса украинцев", - отметил Железняк.

Также отдельным голосованием (150 голосов) депутаты поручили спросить мнение Конституционного суда относительно этого законопроекта.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В августе президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве.

В пояснительной записке указано, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранение ими гражданства Украины.

Кроме того, это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ,

подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Кроме того, множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.