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Через російський обстріл Білозерки загинула 59-річна жінка, ще одна поранена

Анастасія ПроцВівторок, 17 грудня 2024, 15:22
Через російський обстріл Білозерки загинула 59-річна жінка, ще одна поранена
фото: Херсонська обласна прокуратура

Внаслідок російської атаки на Білозерку Херсонської області загинула загинула 59-річна жінка, ще одна жінка 63 років зазнала поранення. 

Джерело: Херсонська обласна прокуратура 

Дослівно: "17 грудня російські військові вкотре обстріляли Білозерку на Херсонщині".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці. Також поранення дістала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Передісторія:

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  • 17 грудня російські військові скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждали 51-річний чоловік та 50-річна жінка. 

Херсонська областьобстріл
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