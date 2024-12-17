Через російський обстріл Білозерки загинула 59-річна жінка, ще одна поранена
Вівторок, 17 грудня 2024, 15:22
Внаслідок російської атаки на Білозерку Херсонської області загинула загинула 59-річна жінка, ще одна жінка 63 років зазнала поранення.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "17 грудня російські військові вкотре обстріляли Білозерку на Херсонщині".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці. Також поранення дістала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Передісторія:
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- 17 грудня російські військові скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждали 51-річний чоловік та 50-річна жінка.