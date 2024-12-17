Через російський обстріл Білозерки загинула 59-річна жінка, ще одна поранена

Внаслідок російської атаки на Білозерку Херсонської області загинула загинула 59-річна жінка, ще одна жінка 63 років зазнала поранення.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "17 грудня російські військові вкотре обстріляли Білозерку на Херсонщині".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці. Також поранення дістала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Передісторія:

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