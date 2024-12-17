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Из-за российского обстрела Белозёрки погибла 59-летняя женщина, ещё одна ранена

Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 15:22
Из-за российского обстрела Белозёрки погибла 59-летняя женщина, ещё одна ранена
фото: Херсонская областная прокуратура

В результате российской атаки на Белозёрку Херсонской области погибла 59-летняя женщина, ещё одна женщина 63 лет получила ранения.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "17 декабря российские военные вновь обстреляли Белозёрку в Херсонской области".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки погибла 59-летняя женщина, находившаяся на улице. Также ранение получила 63-летняя женщина, которую госпитализировали.

Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Предыстория:

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  • 17 декабря российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали 51-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Херсонская областьобстрел
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