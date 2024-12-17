Из-за российского обстрела Белозёрки погибла 59-летняя женщина, ещё одна ранена

В результате российской атаки на Белозёрку Херсонской области погибла 59-летняя женщина, ещё одна женщина 63 лет получила ранения.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "17 декабря российские военные вновь обстреляли Белозёрку в Херсонской области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в результате атаки погибла 59-летняя женщина, находившаяся на улице. Также ранение получила 63-летняя женщина, которую госпитализировали.

Правоохранители начали расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Предыстория:

РЕКЛАМА: