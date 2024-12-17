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Нардеп-"слуга" Куницкий осел в США и третий месяц не возвращается в Украину – источники

Валентина Романенко, Роман РоманюкВторник, 17 декабря 2024, 16:41
Нардеп-слуга Куницкий осел в США и третий месяц не возвращается в Украину – источники
Куницкий. фото - "Слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины во второй половине сентября этого года, не вернулся на родину.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Последний раз "слуга" Куницкий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября.

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С тех пор на сайте парламента в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

 

Источник "Украинской правды" подтвердил, что по состоянию на 17 декабря Куницкий в Украину не возвращался.

Обновлено: Источники УП во фракции "Слуга народа" уточнили, что в сентябре Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда нардеп направился к семье, которая находится в Соединенных Штатах Америки.

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По словам собеседника "Украинской правды", Куницкий сообщил об этом фракции "слуг" и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра" (возможно речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста -ред.)

Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в ВР.

Что предшествовало: Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре 2024 года уехал в командировку.

В Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ написали, что он сбежал из страны.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук на вопрос УП ответила, что не имеет сведений о местонахождении Куницкого и "не будет комментировать слухи".

В Аппарате ВР на запрос "Украинской правды" ответили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию..., поэтому не могут быть предоставлены".

Слуга народаВерховная Рада
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