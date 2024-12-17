В ГУР розповіли, як воюють північнокорейці на Курщині

"полювання" дронами на північнокорейських солдатів на Курщині. скриншот з відео ССО

За даними української розвідки, після значних втрат підрозділи КНДР у ворожій армії намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють на Курщині.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України".

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Деталі: Держава-агресор Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області.

За даними ГУР, перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів – до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.

Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

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Головне управління розвідки наголошує: постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій.

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