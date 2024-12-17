В ГУР розповіли, як воюють північнокорейці на Курщині
За даними української розвідки, після значних втрат підрозділи КНДР у ворожій армії намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють на Курщині.
Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Дослівно: "Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України".
Деталі: Держава-агресор Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області.
За даними ГУР, перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів – до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.
Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.
Головне управління розвідки наголошує: постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій.
Передісторія:
- 16 грудня в ГУР заявили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Воробжа, Мартиновка Курської області дпідрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
- 17 грудня спецпризначенці ССО оприлюднили відео бойової роботи зі знищення військових КНДР у Курській області, протягом трьох днів було вбито 50 північнокорейців, які беруть участь у війні на стороні Росії.
- The Economist зявив, що станом на середину грудня – через 4,5 місяці після заходу ЗСУ в Курську область РФ – Україна втратила половину раніше контрольованих територій, нині кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону, cитуація ускладнюється через погодні умови та постійні обстріли.