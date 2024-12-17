Сырский: Враг усилил давление на трех направлениях и идет в наступление на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что противник значительно усилил давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях, а также третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курщины.

Источник: генерал во время выступления в режиме онлайн на заседании Конгресса местных и региональных властей, цитирует страница главкома в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 17 декабря Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

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Также российские оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории РФ".

Детали: Главком подтвердил, что враг активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери.

По словам Сырского, украинские защитники стойко держат определенные рубежи, уничтожают личный состав и технику врага.

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Что предшествовало: В Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что после серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.