На Херсонщині за останні три місяці через БпЛА загинули 30 людей, ще 350 поранені

У Херсонській області за останні три місяці через російські атаки дронами загинули 30 людей, ще 350 поранені.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

Пряма мова: "Лише за останні три місяці на Херсонщині поранені 350 людей, загинули 30. Це лише тільки від дронів та скидів. Всі ці цифри – це цивільні люди. Росіяни постійно направляють нові підрозділи, які навчаються на наших цивільних людях. Потім ці підрозділи переходять на більш активні ділянки фронту".

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Деталі: Мрочко закликав до створення "умовного купола" над містом Херсон чи інших способів боротьби з російськими дронами.

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Що передувало:

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Видання Financial Times повідомляло, що Росія використовує мирне населення українських міст для покращення своїх атак дронами-камікадзе і навичок операторів дронів. Західні медіа вважають, що окупанти таким чином "експериментують" з цивільними.