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На Херсонщине за последние три месяца из-за БпЛА погибли 30 человек, еще 350 ранены

Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 19:40
На Херсонщине за последние три месяца из-за БпЛА погибли 30 человек, еще 350 ранены
Фото - Getty Images

В Херсонской области за последние три месяца из-за российских атак дронами погибли 30 человек, еще 350 ранены.

Источник: председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на заседании Конгресса местных и региональных властей

Прямая речь: "Только за последние три месяца на Херсонщине ранены 350 человек, погибли 30. Это только только от дронов и сбросов. Все эти цифры - это гражданские люди. Россияне постоянно направляют новые подразделения, которые учатся на наших гражданских людях. Затем эти подразделения переходят на более активные участки фронта".

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Детали: Мрочко призвал к созданию "условного купола" над городом Херсон или других способов борьбы с российскими дронами.

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Что предшествовало:

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Издание Financial Times сообщало, что Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты таким образом "экспериментируют" с гражданскими.

войнаХерсонская область
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