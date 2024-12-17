У США відреагували на підрив російського генерала у Москві
Вівторок, 17 грудня 2024, 20:31
Сполучені Штати стверджують, що не були заздалегідь попереджені про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова в Москві.
Джерело: американський посадовець на умовах анонімності журналістам, "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: Співрозмовник сказав, що "США не знали заздалегідь про операцію", в результаті якої загинув Кириллов.
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"Ми не підтримуємо такого роду діяльність і не сприяємо їй", – додав він.
Нагадаємо:
- 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник.
- За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.
- У Великій Британії з огляду на вбивство російського генерал-лейтенанта заявили, що не будуть оплакувати смерть "людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу".