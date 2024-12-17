У США відреагували на підрив російського генерала у Москві

Сполучені Штати стверджують, що не були заздалегідь попереджені про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова в Москві.

Джерело: американський посадовець на умовах анонімності журналістам, "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Співрозмовник сказав, що "США не знали заздалегідь про операцію", в результаті якої загинув Кириллов.

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"Ми не підтримуємо такого роду діяльність і не сприяємо їй", – додав він.

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