В США отреагировали на подрыв российского генерала в Москве
Вторник, 17 декабря 2024, 20:31
Соединенные Штаты утверждают, что не были заранее предупреждены о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.
Источник: американский чиновник на условиях анонимности журналистам, "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Собеседник сказал, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.
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"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", – добавил он.
Напомним:
- 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
- По данным источника "Украинской правды" в спецслужбах, подрыв Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.
- В Великобритании в связи с убийством российского генерал-лейтенанта заявили, что не будут оплакивать смерть "человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу".