В США отреагировали на подрыв российского генерала в Москве

Соединенные Штаты утверждают, что не были заранее предупреждены о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

Источник: американский чиновник на условиях анонимности журналистам, "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Собеседник сказал, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.

Реклама:

"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", – добавил он.

Напомним: