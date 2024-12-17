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В США отреагировали на подрыв российского генерала в Москве

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 17 декабря 2024, 20:31
В США отреагировали на подрыв российского генерала в Москве
Российский генерал Игорь Кириллов. Фото russia-news.ru

Соединенные Штаты утверждают, что не были заранее предупреждены о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

Источник: американский чиновник на условиях анонимности журналистам, "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Собеседник сказал, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.

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"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", – добавил он.

Напомним:

  • 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
  • По данным источника "Украинской правды" в спецслужбах, подрыв Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.
  • В Великобритании в связи с убийством российского генерал-лейтенанта заявили, что не будут оплакивать смерть "человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу".

СШАРосcиявойнаСБУ
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