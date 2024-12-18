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Зеленський: Трамп знає про небезпеку заморожування війни

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 01:42
Зеленський: Трамп знає про небезпеку заморожування війни
Зеленський, фото: Le Parisien

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись і заморожувати війну.

Джерело: Зеленський під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien про підсумки переговорів з Трампом у Парижі, "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні.

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Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності".

"Небезпека полягала б у тому, щоб сказати: ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".

Деталі: За словами Зеленського, Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб розв'язати питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації.

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Пряма мова Зеленського: "Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації".

Деталі: На думку Зеленського, важливо, щоб зміни в США з приходом Трампа до влади були на користь України.

Пряма мова Зеленського: "Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США.

Наші команди вже працюють з командами президента Трампа.

Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом.

Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати.

Ми не ставимо нікого вище за інших".

Що передувало: Раніше Трамп запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну продовжить підтримувати Україну.

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ЗеленськийТрампвійна
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