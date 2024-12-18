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Зеленский: Трамп знает об опасности замораживания войны

Ольга ГлущенкоСреда, 18 декабря 2024, 01:42
Зеленский: Трамп знает об опасности замораживания войны
Зеленский, фото: Le Parisien

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже, "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине.

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Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости".

"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими".

Детали: По словам Зеленского, Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

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Прямая речь Зеленского: "Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации".

Детали: По мнению Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Прямая речь Зеленского: "Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США.

Наши команды уже работают с командами президента Трампа.

Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом.

Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты.

Мы не ставим никого выше других".

Что предшествовало: Ранее Трамп заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну продолжит поддерживать Украину.

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ЗеленскийТрампвойна
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