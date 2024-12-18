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Кислиця: Звірства Росії у війні проти України – системна політика

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 03:30
Кислиця: Звірства Росії у війні проти України – системна політика
фото: FACEBOOK-СТОРІНКА СЕРГІЯ КИСЛИЦІ

Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що численні воєнні злочини і звірства, які чинить Росія у війні проти України, це не поодинокі акти насильства, а систематична політика Кремля зі знищення культури, історії та ідентичності українського народу.

Джерело: Кислиця під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кислиці: "Численні достовірні звіти ООН, у тому числі Міжнародної слідчої комісії, а також висновки інших міжнародних спостерігачів документують широкомасштабне й навмисне вчинення Росією воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а також грубих порушень та зловживань правами людини".

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Деталі: Він уточнив, що цей перелік охоплює страти без судочинства, насильницькі зникнення, катування, сексуальне та гендерне насильство, а також нелюдське поводження з цивільними затриманими та військовополоненими.

Пряма мова Кислиці: "Ці звірства – не випадкові акти насильства, це частина прорахованої та систематичної політики, спрямованої на знищення української ідентичності, знищення культурних та історичних ознак і водночас насильницької ідеологічної обробки тих, хто залишився".

Деталі: Постпред підкреслив, що з цією метою російська окупаційна влада знищує українські бібліотеки, забороняє незалежні українські ЗМІ, насильно нав’язує отримання російських паспортів. Утім найбільше, продовжив Кислиця, тривожить те, що українські діти піддаються російському вихованню, спрямованому на знищення їхньої ідентичності.

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Пряма мова Кислиці: "Ті, хто наважується виступити проти, стикаються з довільними затриманнями, тортурами, позасудовими стратами та загрозою, що їхніх дітей заберуть і депортують до Росії".

Деталі: Він заявив, що Україна та її партнери продовжуватимуть боротися за безпечне повернення кожної дитини.

Нагадаємо: Генеральна асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

РосіяООНвійнавоєнні злочини
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