Кислица: Зверства России в войне против Украины – системная политика

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что многочисленные военные преступления и зверства, которые совершает Россия в войне против Украины, это не единичные акты насилия, а систематическая политика Кремля по уничтожению культуры, истории и идентичности украинского народа.

Источник: Кислица во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Многочисленные достоверные отчеты ООН, в том числе Международной следственной комиссии, а также выводы других международных наблюдателей документируют широкомасштабное и умышленное совершение Россией военных преступлений, преступлений против человечности, а также грубых нарушений и злоупотреблений правами человека".

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Детали: Он уточнил, что этот перечень охватывает казни без судопроизводства, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное и гендерное насилие, а также бесчеловечное обращение с гражданскими задержанными и военнопленными.

Прямая речь Кислицы: "Эти зверства - не случайные акты насилия, это часть просчитанной и систематической политики, направленной на уничтожение украинской идентичности, уничтожение культурных и исторических признаков и одновременно насильственной идеологической обработки тех, кто остался".

Детали: Постпред подчеркнул, что с этой целью российская оккупационная власть уничтожает украинские библиотеки, запрещает независимые украинские СМИ, насильно навязывает получение российских паспортов. Впрочем больше всего, продолжил Кислица, тревожит то, что украинские дети подвергаются российскому воспитанию, направленному на уничтожение их идентичности.

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Прямая речь Кислицы: "Те, кто решается выступить против, сталкиваются с произвольными задержаниями, пытками, внесудебными казнями и угрозой, что их детей заберут и депортируют в Россию".

Детали: Он заявил, что Украина и ее партнеры будут продолжать бороться за безопасное возвращение каждого ребенка.

Напомним: Генеральная ассамблея ООН во вторник, 17 декабря, приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".