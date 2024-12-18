В оновленій резолюції Генасамблея ООН вперше назвала загарбницькою війну РФ проти України
Генасамблея ООН 17 грудня ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих українських територіях, в якій вперше назвала агресію Росії "загарбницькою війною".
Джерело: МЗС України
Дослівно із заяви МЗС: "Важливо, що цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генеральна Асамблея називає агресію РФ проти України "загарбницькою війною РФ проти України" (англ. "War of aggression against Ukraine")".
"МЗС вітає ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН 81 голосом "за" оновленої резолюції "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".
Деталі: В українському відомстві зазначають, що документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України, що забезпечує посилений моніторинг з боку ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевих жителів на цих територіях.
Дослівно із заяви МЗС: "Генеральна Асамблея вкотре підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та невизнання будь-яких змін статусу українських територій.
У цьому зв’язку Генасамблея ООН вимагає від Російської Федерації негайно припинити агресію проти України та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Довідка: Резолюція ухвалена 17 грудня 2024 року з такими результатами голосування: "за" 81 голос, проти – 14, 80 утрималися.