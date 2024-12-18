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В оновленій резолюції Генасамблея ООН вперше назвала загарбницькою війну РФ проти України

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 05:42
В оновленій резолюції Генасамблея ООН вперше назвала загарбницькою війну РФ проти України
фото: МЗС

Генасамблея ООН 17 грудня ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих українських територіях, в якій вперше назвала агресію Росії "загарбницькою війною".

Джерело: МЗС України

Дослівно із заяви МЗС: "Важливо, що цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генеральна Асамблея називає агресію РФ проти України "загарбницькою війною РФ проти України" (англ. "War of aggression against Ukraine")".

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"МЗС вітає ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН 81 голосом "за" оновленої резолюції "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Деталі: В українському відомстві зазначають, що документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих РФ територіях України, що забезпечує посилений моніторинг з боку ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевих жителів на цих територіях.

Дослівно із заяви МЗС: "Генеральна Асамблея вкотре підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та невизнання будь-яких змін статусу українських територій.

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У цьому зв’язку Генасамблея ООН вимагає від Російської Федерації негайно припинити агресію проти України та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Довідка: Резолюція ухвалена 17 грудня 2024 року з такими результатами голосування: "за" 81 голос, проти – 14, 80 утрималися.

ООНРосіявійна
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