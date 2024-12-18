В обновленной резолюции Генассамблея ООН впервые назвала захватнической войну РФ против Украины

Генассамблея ООН 17 декабря приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных украинских территориях, в которой впервые назвала агрессию России "захватнической войной".

Источник: МИД Украины

Дословно из заявления МИД: "Важно, что этот документ стал первой резолюцией ООН, в котором Генеральная Ассамблея называет агрессию РФ против Украины "захватнической войной РФ против Украины" (англ. "War of aggression against Ukraine")".

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"МИД приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН 81 голосом "за" обновленной резолюции "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Детали: В украинском ведомстве отмечают, что документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных РФ территориях Украины, что обеспечивает усиленный мониторинг со стороны ООН и международного сообщества ко всем преступлениям и грубым нарушениям, которые совершает российская оккупационная власть против местных жителей на этих территориях.

Дословно из заявления МИД: "Генеральная Ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и непризнание любых изменений статуса украинских территорий.

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В этой связи Генассамблея ООН требует от Российской Федерации немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Справка: Резолюция принята 17 декабря 2024 года с такими результатами голосования: "за" 81 голос, против - 14, 80 воздержались.