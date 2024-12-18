В обновленной резолюции Генассамблея ООН впервые назвала захватнической войну РФ против Украины
Генассамблея ООН 17 декабря приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных украинских территориях, в которой впервые назвала агрессию России "захватнической войной".
Источник: МИД Украины
Дословно из заявления МИД: "Важно, что этот документ стал первой резолюцией ООН, в котором Генеральная Ассамблея называет агрессию РФ против Украины "захватнической войной РФ против Украины" (англ. "War of aggression against Ukraine")".
"МИД приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН 81 голосом "за" обновленной резолюции "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Детали: В украинском ведомстве отмечают, что документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных РФ территориях Украины, что обеспечивает усиленный мониторинг со стороны ООН и международного сообщества ко всем преступлениям и грубым нарушениям, которые совершает российская оккупационная власть против местных жителей на этих территориях.
Дословно из заявления МИД: "Генеральная Ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и непризнание любых изменений статуса украинских территорий.
В этой связи Генассамблея ООН требует от Российской Федерации немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Справка: Резолюция принята 17 декабря 2024 года с такими результатами голосования: "за" 81 голос, против - 14, 80 воздержались.