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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 09:08
Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело
Іван Рудий. фото: ugame.in.ua

Вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. 

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталей. За словами джерела УП, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

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Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Російською Федерацією.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Нагадаємо: Кабмін призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.

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