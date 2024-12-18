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Правоохранители задержали главу КРАИЛ, подозревают в пособничестве РФ – источник

Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 09:08
Правоохранители задержали главу КРАИЛ, подозревают в пособничестве РФ – источник
Иван Рудый. фото: ugame.in.ua

Утром 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора. 

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Деталей. По словам источника УП, во время обыска у чиновника нашли значительное количество вещества, похожего на наркотическое.

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Как известно, КРАИЛ, в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с Российской Федерацией.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.

Напомним: Кабмин назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 28 октября 2020 года.

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