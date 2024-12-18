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Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені

Анастасія ПроцСереда, 18 грудня 2024, 11:04
Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна країна чи лідер світу не має права вести переговори з Росією від імені України. Він зазначив, що будь-який діалог з Кремлем можливий лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили.

Джерело: Зеленський під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien про підсумки переговорів з Трампом у Парижі, "Укрінформ"

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна сама визначає своє майбутнє, і жоден інший народ чи політичний лідер не має права диктувати умови.

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Пряма мова: "Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми – жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці".

Деталі: Також президент окреслив важливість створення мирного плану, який забезпечить справедливі умови для будь-якого діалогу з російською стороною. Він наголосив, що досягти миру можливо лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною і матиме гарантії підтримки з боку міжнародних партнерів.

"Справа не в людині, яка перед вами. Важливо те, в якому стані ви перебуваєте під час переговорів. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Європейського Союзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо представити його Путіну або, ширше, росіянам", – розповів Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна не відмовиться від курсу на членство в ЄС та НАТО. За його словами, громадяни добре розуміють усі ризики та виклики цього вибору, але саме членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки в майбутньому.

"Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде нам на допомогу своїми літаками і військами? Все, що ми маємо зараз – це двосторонні гарантії від наших партнерів щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися самотужки? Чи будемо дивитися, як гинуть наші жінки і діти? Це не питання вступу до НАТО, це питання забезпечення власної безпеки", – наголосив Зеленський.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленськийпід час онлайн спілкування з аудиторією Le Parisien заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись і заморожувати війну.

ЗеленськийРосіяЄСНАТО
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