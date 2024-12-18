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Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени

Анастасия ПроцСреда, 18 декабря 2024, 11:04
Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одна страна или лидер мира не имеет права вести переговоры с Россией от имени Украины. Он отметил, что любой диалог с Кремлем возможен только при наличии согласованного плана действий и исключительно с позиции силы.

Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже, "Укринформ"

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина сама определяет свое будущее, и ни один другой народ или политический лидер не имеет права диктовать условия.

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Прямая речь: "Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы – жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы".

Детали: Также президент обозначил важность создания мирного плана, который обеспечит справедливые условия для любого диалога с российской стороной. Он отметил, что достичь мира возможно только тогда, когда Украина будет достаточно сильной и будет иметь гарантии поддержки со стороны международных партнеров.

"Дело не в человеке, который перед вами. Важно то, в каком состоянии вы находитесь во время переговоров. Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", – рассказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина не откажется от курса на членство в ЕС и НАТО. По его словам, граждане хорошо понимают все риски и вызовы этого выбора, но именно членство в НАТО является единственной надежной гарантией безопасности в будущем.

"Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна придет нам на помощь своими самолетами и войсками? Все, что мы имеем сегодня - это двусторонние гарантии от наших партнеров по военной и финансовой поддержке. Но если Путин вернется со своими миллионами людей, будем ли мы снова защищаться самостоятельно? Будем ли смотреть, как гибнут наши женщины и дети? Это не вопрос вступления в НАТО, это вопрос обеспечения собственной безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

ЗеленскийРосcияЕСНАТО
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