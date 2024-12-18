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У ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 12:30
У ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино
Рудий Іван. фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань повідомляє, що затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Джерело: пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що під час досудового розслідування Бюро встановило, що очолювана Рудим установа видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни (онлайн-казино Pin-Up –ред.), а її представники сприяли державі-агресору.

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фото огп

Рішення не приймалось, незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян, зазначають у ДБР.

Так під час розслідування серед іншого слідчі ДБР встановили, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

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Також, Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів коштів у дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

У середу правоохоронці провели обшуки за місцями проживання Рудого, його роботи та в автомобілях, вилучили флеш носії, чорнові записи, та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти, повідомляють прокурори.

 
фото дбр

У ДБР додають, що під час обшуків 18 грудня у керівника КРАІЛ виявили та вилучили наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.

 
фото дбр
 
фото огп

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України), а також обрання запобіжного заходу.

Що передувало: Джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора

казиноДБРобшуки
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