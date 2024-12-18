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В ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 12:30
В ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино
Рудый Иван. фото из открытых источников

Государственное бюро расследований сообщает, что задержало руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Источник: пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что во время досудебного расследования Бюро установило, что возглавляемое Рудым учреждение выдало и по его указаниям намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческой структуры, бенефициарным владельцем которой являются россияне (онлайн-казино Pin-Up -ред.), а ее представители способствовали государству-агрессору.

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фото огп

Решение не принималось, несмотря даже на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам, отмечают в ГБР.

Так в ходе расследования среди прочего следователи ГБР установили, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

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Также, Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В среду правоохранители провели обыски по месту жительства Рудого, его работы и в автомобилях, изъяли флеш носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства, сообщают прокуроры.

 
фото гбр

В ГБР добавляют, что во время обысков 18 декабря у руководителя КРАИЛ обнаружили и изъяли наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.

 
фото гбр
 
фото огп

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также избрании меры пресечения.

Что предшествовало: Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что утром 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора.

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