В РФ заявили, що готові до пропозицій, щоб повернути "нормальність" у відносини зі США

Представник МЗС Росії заявив, що в РФ готові розглядати будь-які пропозиції про те, як повернути "нормальність" у відносини зі США.

Джерело: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Ми, безумовно, будь-які звернення на цю тему, як і на інші теми, що стосуються необхідності хоча б відносної нормальності повернути у відносини між Москвою і Вашингтоном, будемо розглядати. Але графіки, маршрути - це все питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня".

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Деталі: Рябков також прокоментував майбутнє призначення спецпредставника США по Україні Кіта Келлога. За його словами, в РФ немає жодного розуміння про графік вступу на посаду генерала Келлога.

Пряма мова: "У нас немає жодного розуміння, по-перше, про графік вступу на посаду генерала Келлога, на ту посаду, яку йому змалював як напрямок його діяльності обраний президент Трамп. І тим більше у нас немає ні найменших номінальних імпульсів про те, якими можуть бути його наміри з точки зору налагодження контактів".

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