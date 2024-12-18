В РФ заявили, що готові до пропозицій, щоб повернути "нормальність" у відносини зі США
Представник МЗС Росії заявив, що в РФ готові розглядати будь-які пропозиції про те, як повернути "нормальність" у відносини зі США.
Джерело: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, російський "Интерфакс"
Пряма мова: "Ми, безумовно, будь-які звернення на цю тему, як і на інші теми, що стосуються необхідності хоча б відносної нормальності повернути у відносини між Москвою і Вашингтоном, будемо розглядати. Але графіки, маршрути - це все питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня".
Деталі: Рябков також прокоментував майбутнє призначення спецпредставника США по Україні Кіта Келлога. За його словами, в РФ немає жодного розуміння про графік вступу на посаду генерала Келлога.
Пряма мова: "У нас немає жодного розуміння, по-перше, про графік вступу на посаду генерала Келлога, на ту посаду, яку йому змалював як напрямок його діяльності обраний президент Трамп. І тим більше у нас немає ні найменших номінальних імпульсів про те, якими можуть бути його наміри з точки зору налагодження контактів".
Нагадаємо:
- Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог у січні 2025 року відвідає Київ та кілька інших європейських столиць. Келлог планує зустрітись із українським керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі. Візит до Москви не планується.
- Раніше Келлог заявив, що готує певні візити, аби "вислухати" позицію сторін повномасштабної війни.
- Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він недавно запевнив, що досяг "деякого прогресу".
- Наприкінці листопада Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".