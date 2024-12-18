В РФ заявили, что готовы к предложениям, чтобы вернуть "нормальность" в отношения с США

Представитель МИД России заявил, что в РФ готовы рассматривать любые предложения о том, как вернуть "нормальность" в отношения с США.

Источник: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительной нормальности вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать. Но графики, маршруты - это все вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня".

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Детали: Рябков также прокомментировал предстоящее назначение спецпредставителя США по Украине Кита Келлога. По его словам, в РФ нет никакого понимания о графике вступления в должность генерала Келлога.

Прямая речь: "У нас нет никакого понимания, во-первых, о графике вступления в должность генерала Келлога, на ту должность, которую ему обрисовал как направление его деятельности избранный президент Трамп. И тем более у нас нет ни малейших номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов".

Напомним:

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