В РФ заявили, что готовы к предложениям, чтобы вернуть "нормальность" в отношения с США
Представитель МИД России заявил, что в РФ готовы рассматривать любые предложения о том, как вернуть "нормальность" в отношения с США.
Источник: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительной нормальности вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать. Но графики, маршруты - это все вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня".
Детали: Рябков также прокомментировал предстоящее назначение спецпредставителя США по Украине Кита Келлога. По его словам, в РФ нет никакого понимания о графике вступления в должность генерала Келлога.
Прямая речь: "У нас нет никакого понимания, во-первых, о графике вступления в должность генерала Келлога, на ту должность, которую ему обрисовал как направление его деятельности избранный президент Трамп. И тем более у нас нет ни малейших номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов".
Напомним:
- Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе 2025 года посетит Киев и несколько других европейских столиц. Келлог планирует встретиться с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже. Визит в Москву не планируется.
- Ранее Келлог заявил, что готовит определенные визиты, чтобы "выслушать" позицию сторон полномасштабной войны.
- Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заверил, что достиг "некоторого прогресса".
- В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".