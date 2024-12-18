СБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Служба безпеки України викрила настоятеля храму Московського патріархату на Одещині, який, за даними слідства, виправдовував російську агресію в Україні та розпалював релігійну ворожнечу.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії".

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Деталі: В повідомленні не вказано ім'я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про настоятеля Храму рівноапостольних Кирила і Мефодія протоієрея Володимира Корецького.

фото, надане уп джерелом

За інформацією правоохоронців, клірик виправдовував обстріли росіянами української інфраструктури, нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Артефакти, знайдені при обшуку фото, надане уп джерелом

Служба безпеки України задокументувала всі злочини фігуранта справи та повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: виправдовування збройної агресії РФ та порушення рівноправності громадян.

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Судово-лінгвістична експертиза, проведена СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

Артефакти, знайдені при обшуку фото, надане уп джерелом

Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей злочинів. Настоятелю храму загрожує ув’язнення.