СБУ: В Одесской области настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и российских оккупантов
Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля храма Московского патриархата в Одесской области, который, по данным следствия, оправдывал российскую агрессию в Украине и разжигал религиозную вражду.
Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно спецслужба: "Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России".
Детали: В сообщении не указано имя фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о настоятеле Храма равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерее Владимире Корецком.
По информации правоохранителей, клирик оправдывал обстрелы россиянами украинской инфраструктуры, навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.
Служба безопасности Украины задокументировала все преступления фигуранта дела и сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: оправдание вооруженной агрессии РФ и нарушение равноправия граждан.
Судебно-лингвистическая экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.
Сейчас продолжается расследование для установления всех деталей преступлений. Настоятелю храма грозит тюремное заключение.