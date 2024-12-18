Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля храма Московского патриархата в Одесской области, который, по данным следствия, оправдывал российскую агрессию в Украине и разжигал религиозную вражду.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России".

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Детали: В сообщении не указано имя фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о настоятеле Храма равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерее Владимире Корецком.

фото, предоставленное уп источником

По информации правоохранителей, клирик оправдывал обстрелы россиянами украинской инфраструктуры, навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

Артефакты, найденные при обыске фото, предоставленное уп источником

Служба безопасности Украины задокументировала все преступления фигуранта дела и сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: оправдание вооруженной агрессии РФ и нарушение равноправия граждан.

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Судебно-лингвистическая экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.

Артефакты, найденные при обыске фото, предоставленное уп источником

Сейчас продолжается расследование для установления всех деталей преступлений. Настоятелю храма грозит тюремное заключение.