Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Міністр оборони України своїм наказом звільнив начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Дослівно: "Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО".

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Деталі: Повідомляється, що президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

"Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - говориться у повідомленні.

Що передувало:

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