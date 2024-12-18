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Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Станіслав ПогоріловСереда, 18 грудня 2024, 20:44
Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука
Павло Ткачук. Фото: Львівська обласна рада

Міністр оборони України своїм наказом звільнив начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Дослівно: "Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО".

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Деталі: Повідомляється, що президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

"Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - говориться у повідомленні.

Що передувало: 

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  • Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артуру Антоніву.
  • За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.
  • У вересні 2024 року справу передали до суду.

арміяМіноборониосвіта
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