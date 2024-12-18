Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука

Министр обороны Украины своим приказом уволил начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Дословно: "Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита главной инспекции Минобороны о деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушениях, выявленных ГИМО".

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Детали: Сообщается, что президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - говорится в сообщении.

Что предшествовало:

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