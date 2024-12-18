Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука

Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 20:44
Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука
Павел Ткачук. Фото: Львовский областной совет

Министр обороны Украины своим приказом уволил начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Дословно: "Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита главной инспекции Минобороны о деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушениях, выявленных ГИМО".

Реклама:

Детали: Сообщается, что президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 

РЕКЛАМА:
  • Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артуру Антониву.
  • По данным следствия, офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.
  • В сентябре 2024 года дело передали в суд.

армияМинобороныобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США

Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Госдолг Украины достиг почти 160 миллиардов долларов

фотоЧиновник КГГА оформил фейковую инвалидность – правоохранители

Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

Все новости...
армия
Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: ГБР расследует, НПУ объявила подозрение командиру
В Латвии объявили внезапную проверку боеготовности армии
Издевательства над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде: Умеров приказал проверить информацию
Последние новости
21:20
Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский
20:51
Щелкунчик возвращается на украинскую сцену: это не произведение Чайковского
20:46
Кабмин выделил 4,6 миллиарда на "тысячи для учителей", которые будут начислены уже с января
20:43
Молдова вводит ограничения на использование электричества в часы пик
20:40
Если РФ начнет давить на Курщине, то ВСУ будут вынуждены отойти до весны 2025 года – Bloomberg
20:27
Газ в Европе подскочил в цене, поскольку Путин сомневается в заключении нового транзитного соглашения
20:20
В США ученые заметили связь между COVID-19 у беременных и риском аутизма у детей: откуда это предположение
20:12
Субсидии на аренду жилья для переселенцев: правительство запускает новую программу
20:05
NYT: В Украине могут заканчиваться запасы ракет ATACMS от США
19:59
колонкаФормула-1, которую построил Ньюи
Все новости...
Реклама:
Реклама: