Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука
Министр обороны Украины своим приказом уволил начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.
Источник: пресс-служба Министерства обороны
Дословно: "Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита главной инспекции Минобороны о деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушениях, выявленных ГИМО".
Детали: Сообщается, что президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.
"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - говорится в сообщении.
Что предшествовало:
- Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артуру Антониву.
- По данным следствия, офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.
- В сентябре 2024 года дело передали в суд.