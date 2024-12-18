Спецпредставник Трампа Келлог переконаний, що Україна та Росія готові до переговорів

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ та Москва вже готові до переговорів про мир.

Джерело: Келлог в інтерв’ю Fox News

Деталі: Келлог заявив, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін.

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Пряма мова: "Я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці: двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп може стати цим арбітром".

Він зауважив, що історично Росія воює, використовуючи стратегію масових атак, що призводить до великих втрат з обох сторін. "Це класична війна на виснаження", – каже Келлог.

За словами Келлога, війна вже призвела до колосальних втрат: близько 350-400 тисяч російських військових і 150 тисяч українських. Він вважає, це той момент, коли обидві сторони повинні "зробити крок назад" і почати перемовини.

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Спецпредставник заявляє, що Трамп стане посередником у мирних переговорах і виконає обіцянку, яку дав під час передвиборчої кампанії.

Що передувало:

Раніше у середу Келлог критично оцінив ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова у Москві. На його думку, це не є перешкодою для "мирних переговорів" між Україною та Росією, але може порушувати правила ведення війни.