Спецпредставитель Трампа Келлог убежден, что Украина и Россия готовы к переговорам

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.

Источник: Кэллог в интервью Fox News

Детали: Кэллог заявил, что Украине и России самое время договориться о мире, учитывая ситуацию на поле боя, которая свидетельствует об истощении сил обеих сторон.

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Прямая речь: "Я думаю, что обе стороны готовы. Это напоминает драку в клетке: двое бойцов хотят выбить друг друга, но нужен арбитр, чтобы это прекратить. Я думаю, что президент Дональд Трамп может стать этим арбитром".

Он отметил, что исторически Россия воюет, используя стратегию массовых атак, что приводит к большим потерям с обеих сторон. "Это классическая война на истощение", – говорит Келлог.

По словам Келлога, война уже привела к колоссальным потерям: около 350-400 тысяч российских военных и 150 тысяч украинских. Он считает, это тот момент, когда обе стороны должны "сделать шаг назад" и начать переговоры.

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Спецпредставитель заявляет, что Трамп станет посредником в мирных переговорах и выполнит обещание, которое дал во время предвыборной кампании.

Что предшествовало:

Ранее в среду Келлог критически оценил ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. По его мнению, это не является препятствием для "мирных переговоров" между Украиной и Россией, но может нарушать правила ведения войны.