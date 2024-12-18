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Хабар Лозинському: суд оголосив вирок фігуранту, який пішов на угоду зі слідством

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 22:48
Хабар Лозинському: суд оголосив вирок фігуранту, який пішов на угоду зі слідством
ілюстративне фото Unsplash

Вищий антикорупційний суд затвердив вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело УП

Дослівно САП: "18 грудня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним із обвинувачених у справі щодо надання та отримання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра розвитку громад".

Деталі: За даними УП, йдеться про фігуранта кримінальної справи Олександра Крошку.

Згідно з угодою суд визнав його винуватим у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займала посаду заступника міністра розвитку громад, за здійснення закупівель пересувних котельних установок у підконтрольного обвинуваченому суб’єкта господарювання для безперебійного проходження опалювального сезону.

За вироком суду, чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

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Крошка зобов'язаний надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Крім того, його зобов’язано передати для Збройних сил України та Міністерства оборони України котельні загальною вартістю близько 45 млн грн і перерахувати понад 5 млн грн у фонд "United 24".

Вказано, що цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

  • 21 січня 2023 року стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало  заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
  • Відомство розповіло, що Лозинський отримав $400 тисяч за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.
  • Рішенням Кабінету міністрів 22 січня Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
  • 15 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно Лозинського.
  • У справі крім Лозинського фігурують його довірена особа Роман Кітнер та двоє поплічників – Микола Лукашик та Олександр Крошка.

хабарАнтикорупційний суд
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