Хабар Лозинському: суд оголосив вирок фігуранту, який пішов на угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело УП



Дослівно САП: "18 грудня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним із обвинувачених у справі щодо надання та отримання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра розвитку громад".



Деталі: За даними УП, йдеться про фігуранта кримінальної справи Олександра Крошку.

Згідно з угодою суд визнав його винуватим у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займала посаду заступника міністра розвитку громад, за здійснення закупівель пересувних котельних установок у підконтрольного обвинуваченому суб’єкта господарювання для безперебійного проходження опалювального сезону.



За вироком суду, чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

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Крошка зобов'язаний надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.



Крім того, його зобов’язано передати для Збройних сил України та Міністерства оборони України котельні загальною вартістю близько 45 млн грн і перерахувати понад 5 млн грн у фонд "United 24".



Вказано, що цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія: